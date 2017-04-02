Игнашевич побил рекорд Семака по количеству матчей в чемпионате России

Заменив Алексея Березуцкого в игре 21-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов", Сергей Игнашевич установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей.

37-летний защитник, дебютировавший в российском элитном дивизионе летом 1999 года, вышел на поле в 457-й раз. Игнашевич превзошел результат Сергея Семака, выступавшего в чемпионатах страны за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит".

31 матч Игнашевич сыграл за "Крылья Советов", 77 – за "Локомотив", 349 – за ЦСКА (второй результат клуба в премьер-лиге после Акинфеева). (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России