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Игнашевич побил рекорд Семака по количеству матчей в чемпионате России

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Крылья Советов". Сергей ИГНАШЕВИЧ (справа) - рекордсмен чемпионата России! Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Крылья Советов". Сергей ИГНАШЕВИЧ (справа) - рекордсмен чемпионата России! Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Заменив Алексея Березуцкого в игре 21-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов", Сергей Игнашевич установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей.

37-летний защитник, дебютировавший в российском элитном дивизионе летом 1999 года, вышел на поле в 457-й раз. Игнашевич превзошел результат Сергея Семака, выступавшего в чемпионатах страны за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит".

31 матч Игнашевич сыграл за "Крылья Советов", 77 – за "Локомотив", 349 – за ЦСКА (второй результат клуба в премьер-лиге после Акинфеева). (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России

Игрок

Дата рожд.

Клубы

Сезоны

Матчи

Голы

Сергей ИГНАШЕВИЧ

14.07.1979

Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА

1999-н.в.

457

38

Сергей СЕМАК

27.02.1976

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2013

456

102

Дмитрий ЛОСЬКОВ

12.02.1974

Ростов, Локомотив, Сатурн

1992-2012, 2017-н.в.

452

120

Игорь СЕМШОВ

06.04.1978

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

1996-2014

433

98

Руслан АДЖИНДЖАЛ

22.06.1974

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,

1996-2015

397

21

Валерий ЕСИПОВ

04.10.1971

Факел, Ротор, Сатурн

1992-2007

390

88

Дмитрий КИРИЧЕНКО

17.01.1977

Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

Дейвидас ШЕМБЕРАС

02.08.1978

Динамо, ЦСКА, Алания

1998-2013

369

3

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

20.06.1982

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

2001-н.в.

369

8

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

27.05.1983

Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек

2002-н.в.

366

58

Константин ЗЫРЯНОВ

05.10.1977

Торпедо, Зенит

2000-2014

365

39

Игорь АКИНФЕЕВ

08.04.1986

ЦСКА

2003-н.в.

360

-282

Евгений АЛДОНИН

22.01.1980

Ротор, ЦСКА, Мордовия, Волга

2000-2014

350

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