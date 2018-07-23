Игнашевич остается в ЦСКА. Тренером молодежки

Сергей Игнашевич на встрече с болельщиками ЦСКА объявил, что станет тренером молодежной команды армейцев.

- Думал, что будет грустно, - начал Игнашевич. - Оказалось, не совсем так. Может, потому что наигрался в футбол. Может, потому что я не совсем прощаюсь. Хочу поблагодарить вас. Вы делаете футбол лучше. Молодые не до конца понимают значимость этой поддержки. Сумасшедшие рывки, голы на последних минутах - это не только самопожертвование футболистов, но и ваша поддержка. Хочу поблагодарить всех тренеров за то, что продолжаю работать и учиться. Теперь я буду тренером молодежной команды ЦСКА. В среду у меня первая тренировка. (Ярослав СУСОВ)

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе армейцев он пять раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

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