Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич описал себя в трех словах, перечислив футбольные характеристики. По словам 38-летнего россиянина, он обладает хладнокровием, выносливостью и неплохим дальним пасом.
– Это сложно. Давайте я назову три свои футбольные характеристики, – сказал Игнашевич в интервью клубному телевидению. – Хладнокровный, выносливый и у меня неплохой первый пас.
Напомним, что Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года. За это время он провел в составе красно-синих 368 матчей и забил 34 гола. В составе сборной России он играл с 2002 по 2016 год и принял участие в 120-ти играх.
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https://www.youtube.com/watch?v=WwuIOHJnPBU&feature=youtu.be