Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич описал себя в трех словах, перечислив футбольные характеристики. По словам 38-летнего россиянина, он обладает хладнокровием, выносливостью и неплохим дальним пасом.

– Это сложно. Давайте я назову три свои футбольные характеристики, – сказал Игнашевич в интервью клубному телевидению. – Хладнокровный, выносливый и у меня неплохой первый пас.

Напомним, что Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года. За это время он провел в составе красно-синих 368 матчей и забил 34 гола. В составе сборной России он играл с 2002 по 2016 год и принял участие в 120-ти играх.