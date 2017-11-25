Игнашевич объяснил, почему редко дает интервью

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич уверен в том, что профессиональный футболист не должен часто давать интервью. По его словам, игроки должны самовыражаться на поле, а не в общении с представителями СМИ.

– Считаю, что футболист не должен давать много интервью. В первую очередь он должен самовыражаться на футбольном поле, а не в общении с прессой, – сказал Игнашевич в интервью клубной пресс-службе. – Если проанализировать, что и как говорят в интервью, то это формальность.

Если кто-то пытается откровенничать, то начинается: "это уже шоу, это сенсация". Есть тренер, который отвечает за результат, команду и за то, что футболисты говорят в команде и как общаются с прессой. Или ты откровенничаешь, или ты должен соблюдать идеологию команды и тренера.

Такое поведение в биатлоне? Это индивидуальный вид спорта, где каждый отвечает за себя. А здесь ты представляешь клуб и еще 17 футболистов.