19:58 | Футбол — РФПЛ

Игнашевич может войти в тренерский штаб Семака

Экс-игроки сборной России Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) и Сергей СЕМАК (в центре). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Экс-игроки сборной России Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) и Сергей СЕМАК (в центре). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

По информации "СЭ", Сергей Игнашевич, который завершил карьеру игрока после поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018, рассматривает в качестве одного из вариантов продолжения карьеры совместную работу с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком. У двух бывших игроков национальной команды сложились доверительные и профессиональные отношения.

На данный момент Игнашевич проходит обучение на тренера. Не исключен и вариант, при котором 38-летний рекордсмен сборной по числу матчей войдет в тренерский штаб ЦСКА.

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