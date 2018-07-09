Игнашевич может войти в тренерский штаб Семака

По информации "СЭ", Сергей Игнашевич, который завершил карьеру игрока после поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018, рассматривает в качестве одного из вариантов продолжения карьеры совместную работу с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком. У двух бывших игроков национальной команды сложились доверительные и профессиональные отношения.

На данный момент Игнашевич проходит обучение на тренера. Не исключен и вариант, при котором 38-летний рекордсмен сборной по числу матчей войдет в тренерский штаб ЦСКА.