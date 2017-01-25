Игнашевич исполнил "Балладу о борьбе" Высоцкого

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью автору сюжетов CSKA TV Роману Ляховенко отдал дань памяти легендарному певцу Владимиру Высоцкому и продекламировал отрывок из его произведения "Баллада о борьбе". Сегодня исполняется 79 лет со дня рождения поэта.

- Высоцкого я открыл для себя давно, еще в детстве, - сказал Игнашевич. - Как и у многих из нас, отец слушал его песни. Его низкий, харизматичный голос невозможно было не запомнить. В последствии, в 18-20 лет, я начал осознавать, что это не просто голос из магнитофона, а серьезный певец и поэт. Уже после 20 я начал его не только слушать, но и вслушиваться.

Помимо того, что ты начинаешь вслушиваться в его песни, мне повезло еще и расти на его фильмах. Это "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя" и другие. Тогда наложился еще и его образ. Это фильм "Айвенго", в котором звучит моя любимая песня. Если бы мне предложили назвать тройку лучших людей прошлого столетия, туда бы точно попал Владимир Семенович. Многое отдал бы за встречу с ним.

Отрывок "Баллады о борьбе" в исполнении Сергея Игнашевича - на 8-й минуте видеоролика.