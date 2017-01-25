Игнашевич исполнил "Балладу о борьбе" Высоцкого

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью автору сюжетов CSKA TV Роману Ляховенко отдал дань памяти легендарному певцу Владимиру Высоцкому и продекламировал отрывок из его произведения "Баллада о борьбе". Сегодня исполняется 79 лет со дня рождения поэта.
- Высоцкого я открыл для себя давно, еще в детстве, - сказал Игнашевич. - Как и у многих из нас, отец слушал его песни. Его низкий, харизматичный голос невозможно было не запомнить. В последствии, в 18-20 лет, я начал осознавать, что это не просто голос из магнитофона, а серьезный певец и поэт. Уже после 20 я начал его не только слушать, но и вслушиваться.
Помимо того, что ты начинаешь вслушиваться в его песни, мне повезло еще и расти на его фильмах. Это "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя" и другие. Тогда наложился еще и его образ. Это фильм "Айвенго", в котором звучит моя любимая песня. Если бы мне предложили назвать тройку лучших людей прошлого столетия, туда бы точно попал Владимир Семенович. Многое отдал бы за встречу с ним.
Отрывок "Баллады о борьбе" в исполнении Сергея Игнашевича - на 8-й минуте видеоролика.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ballada-o-borbe/
sars882
тот момент, когда хотел вые***нуться, но обосрямс))
11:37 26 января
YurovTheBest
да, и второй фильм не робин гуд, а стрелы робин гуда. умник хренов.
08:10 26 января
YurovTheBest
алексей, фильм как раз легенда о доблестном рыцаре айвенго, так что неуд как раз тебе. и не всем память позволяет запоминать хорошо тексты, особенно если человеку уже не 20 лет.
08:08 26 января
П_о_в_а_р
Alexcey - Во вторых это не фильм "Айвенго", а фильм "Робин Гуд" И в третьих это не "Баллада о борьбе", а "Книжные дети" ----------------------------- Фильм именно Айвенго. А песню называют и так, и эдак.
23:49 25 января
Alexcey
Огромное огорчение от не профессионализма журналиста (Романа Ляховенко) и еще больше от того, что уважаемый мной футболист решил принять участие в этом плохо подготовленном фарсе. Во первых нельзя любить песню и зачитывать ее по листочку. Во вторых это не фильм "Айвенго", а фильм "Робин Гуд" И в третьих это не "Баллада о борьбе", а "Книжные дети" Сергею разочарование за участие в фарсе, журналисту неуд.
23:40 25 января
Ясен-Красен!
Приятно удивлён, хоть и терпеть коней не могу. ) Это не Кокоша с Мамашей.
23:30 25 января
П_о_в_а_р
Любимая песТня у Семёныча.
23:20 25 января
Slim Taller
Лучше-бы он спел "Разговор в цирке". Там как раз про клоунов поётся.
22:53 25 января
Perasperas
Slatcko, в данном случае совершенно не важно как поет Игнашевич. Важно: как чувствует, как он думает, как он выражает свои чувства и мысли. Я приятно удивлен. (Не фанат).
22:51 25 января
Zlatcko
Поешь ты мотивно Сережа, но... играешь все-таки лучше!
22:44 25 января