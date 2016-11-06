19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игнашевич догнал Бухарова в "Клубе 100"

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Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич открыл счет в игре 13-го тура чемпионата России против "Амкара". На 18-й минуте встречи футболист реализовал удар с 11-метровой отметки.

Для 37-летнего игрока этот мяч стал 64-м в карьере. Таким образом, Игнашевич обошел полузащитника "Рубина" Динияра Билялетдинова в "Клубе 100" и сравнялся по количеству мячей с нападающим "Ростова" Александром Бухаровым.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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футбол_2018

К 60-ти годам и Кержа догонит! Пора пенсионера в сборную!!Ского все Г соберется!

19:43

голос из Санкт-Петербурга

Поздравляю! Для защитника это Достижение! Игнашевич - достойный футболист!

19:35

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