Игнашевич догнал Бухарова в "Клубе 100"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич открыл счет в игре 13-го тура чемпионата России против "Амкара". На 18-й минуте встречи футболист реализовал удар с 11-метровой отметки.

Для 37-летнего игрока этот мяч стал 64-м в карьере. Таким образом, Игнашевич обошел полузащитника "Рубина" Динияра Билялетдинова в "Клубе 100" и сравнялся по количеству мячей с нападающим "Ростова" Александром Бухаровым.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"