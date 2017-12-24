22:54 24 декабря | Футбол — РФПЛ

Игнашевич дал автографы болельщикам в Японии

1

Защитник ЦСКА  Сергей Игнашевич провел автограф-сессию для болельщиков в Японии. По мнению жены футболиста Натальи, поклонники армейцев появились в Японии благодаря Кейсуке Хонде, который защищал цвета клуба с 2010 по 2013 год.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эугенио

Они ночевали в аэропорту и ждали Игнашевича штоль???

23:04 24 декабря