Игнашевич дал автографы болельщикам в Японии

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел автограф-сессию для болельщиков в Японии. По мнению жены футболиста Натальи, поклонники армейцев появились в Японии благодаря Кейсуке Хонде, который защищал цвета клуба с 2010 по 2013 год.