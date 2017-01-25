Игнашевич читает Высоцкого. Видео

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью автору сюжетов CSKA TV Роману Ляховенко отдал дань памяти легендарному певцу Владимиру Высоцкому и продекламировал отрывок из его произведения "Баллада о борьбе". Эта песня, прозвучавшая в фильме "Айвенго" стала любимой для футболиста. Сегодня исполняется 79 лет со дня рождения поэта.