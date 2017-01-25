Игнашевич читает Высоцкого. Видео

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью автору сюжетов CSKA TV Роману Ляховенко отдал дань памяти легендарному певцу Владимиру Высоцкому и продекламировал отрывок из его произведения "Баллада о борьбе". Эта песня, прозвучавшая в фильме "Айвенго" стала любимой для футболиста. Сегодня исполняется 79 лет со дня рождения поэта.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ballada-o-borbe/
Alexcey
Огромное огорчение от не профессионализма журналиста (Романа Ляховенко) и еще больше от того, что уважаемый мной футболист решил принять участие в этом плохо подготовленном фарсе. Во первых нельзя любить песню и зачитывать ее по листочку. Во вторых это не фильм "Айвенго", а фильм "Робин Гуд" И в третьих это не "Баллада о борьбе", а "Книжные дети" Сергею разочарование за участие в фарсе, журналисту неуд.
23:34 25 января