Игбун вернулся в стартовый состав "Уфы" на матч с "Арсеналом"

Стал известен состав "Уфы" на матч 26-го тура чемпионата России против "Арсенала". С первых минут на поле выйдет форвард Силвестр Игбун. Для него это первое появление в стартовом составе после травмы в начале марта. В игре предыдущего тура против "Ростова" (0:1) он вышел на замену.

Полностью заявка "Уфы" выглядит следующим образом: Шелия, Сухов, Йокис, Аликин, Никитин, Обляков, Засеев, Карп, Пауревич, Стоцкий, Игбун; запасные - Беленов, Бородько, Филин, Пуцко, Тумасян, Зубарев, Сафрониди, Живоглядов, Сысуев, Кротов.

Игра "Уфа" - "Арсенал" состоится сегодня, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.