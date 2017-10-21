Игбун - в "старте" "Уфы" на матч против "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровск" и "Уфы" на матч 14-го тура чемпионата России. В стартовом составе гостей с первых минут на поле появится нападающий Сильвестр Игбун.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков,Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий,Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Уфа" пройдет сегодня, 21 октября. Начало - в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.