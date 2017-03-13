Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун избежал серьезной травмы в матче с "Крыльями Советов" (1:0). 26-летний форвард получил повреждение и на 66-й минуте встречи и покинул поле на носилках. О сроках восстановления автора единственного гола в ворота самарцев станет известно через два-три дня.

– С Игбуном все в порядке. Травма есть, она не существенная. Боялись худшего. Дня через два-три будем знать точно, сколько ему понравится времени на восстановление, – сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

– Матч с "Краснодаром" он пропустит?

– Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ)