Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун избежал серьезной травмы в матче с "Крыльями Советов" (1:0). 26-летний форвард получил повреждение и на 66-й минуте встречи и покинул поле на носилках. О сроках восстановления автора единственного гола в ворота самарцев станет известно через два-три дня.
– С Игбуном все в порядке. Травма есть, она не существенная. Боялись худшего. Дня через два-три будем знать точно, сколько ему понравится времени на восстановление, – сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
– Матч с "Краснодаром" он пропустит?
– Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ)
pexi25
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