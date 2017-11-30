ИФАБ одобрил проведение эксперимента с системой видеоповторов

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил о том, что Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил проведение эксперимента с системой видеопомощи арбитрам в чемпионате России. Напомним, тестирование оборудования системы видеопомощи арбитрам будет проведено 3 декабря на матче между "Краснодаром" и "Ахматом".

- Вы знаете, что "Краснодар" сам купил систему, устанавливает ее, но процесс сложный, - цитирует ТАСС Прядкина. - Сейчас надо представить соответствующее заявление организации IFAB, которая должна разрешить проведение эксперимента. В переписке они одобрили это, все поддержали, но теперь нужно им и ФИФА сообщить, с кем из провайдеров мы будем сотрудничать, чтобы не было каких- то конфликтов интересов.

Сейчас произойдет обмен документами с этими структурами, после чего начнется обучение персонала. Было принято решение, что ряд персонала будет обучаться у "Краснодара", а другие - в Москве на базе Российского футбольного союза.