Идову всегда нравилось, как болельщики поддерживают "Локомотив"

Защитник Брайн Идову подчеркнул, что к готов к выступлением за "Локомотив" после участия в чемпионате мира-2018 в составе сборной Нигерии.

- Приключение на чемпионате мира закончилось. Теперь я готов к новому вызову и хочу добиваться новых целей с "Локомотивом", - отметил Идову. - Я добрый и скромный человек. Когда чувствую себя в своей тарелке, люблю шутить и хорошо воспринимаю шутки в свой адрес.



Но на поле я сосредоточен и спокоен. Подсказываю партнерам, сам слушаю подсказки и выкладываюсь на сто процентов. Хочу поприветствовать болельщиков "Локомотива"! Мне всегда нравилось, как вы поддерживаете команду. Теперь я с вами!