Идову - в стартовом составе "Амкара" на матч с "Зенитом"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев огласил стартовый состав команды на матч 5-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится защитник Брайан Идову, являющийся воспитанником питерцев.

Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом:

Селихов – Милькович, Джикия, Зайцев, Занев – Баланович – Комолов, Бодул, Огуде, Идову – Анене.

Трансляция матча "Зенит" - "Амкар"