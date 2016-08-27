17:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Идову - в стартовом составе "Амкара" на матч с "Зенитом"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев огласил стартовый состав команды на матч 5-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится защитник Брайан Идову, являющийся воспитанником питерцев.

Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом:

Селихов – Милькович, Джикия, Зайцев, Занев – Баланович – Комолов, Бодул, Огуде, Идову – Анене.

 

Трансляция матча "Зенит" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Обыграть "Зенит" смог только "Ростов" (3:2), и то с помощью судьи и ОТВРАТИТЕЛЬНОГО судейства! Как-то будет на сей раз! Зенитовцы НЕ ЗАБИЛИ с игры ни одного мяча! Один с ЛИПОВОГО пенальти в ворота Ростова, а два автогола - Ростов забил сам себе! Как-то будет на сей раз!

17:42

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