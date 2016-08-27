Идову - в стартовом составе "Амкара" на матч с "Зенитом"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев огласил стартовый состав команды на матч 5-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится защитник Брайан Идову, являющийся воспитанником питерцев.
Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом:
Селихов – Милькович, Джикия, Зайцев, Занев – Баланович – Комолов, Бодул, Огуде, Идову – Анене.
Platinum1991
Обыграть "Зенит" смог только "Ростов" (3:2), и то с помощью судьи и ОТВРАТИТЕЛЬНОГО судейства! Как-то будет на сей раз! Зенитовцы НЕ ЗАБИЛИ с игры ни одного мяча! Один с ЛИПОВОГО пенальти в ворота Ростова, а два автогола - Ростов забил сам себе! Как-то будет на сей раз!
17:42