Идову - о промахе в матче против "Спартака": "Надеюсь, в следующий раз реализую"

Защитник "Амкара" Брайан Идову после игры 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) отметил, что не смог реализовать явный голевой момент по ходу встречи из-за скорости полета мяча. Футболист выразил надежду на то, что в следующий раз поразит ворота соперника.

– Что вам помешало забить?

– Позиция была отличная, да и пас Гащенкова неплохой. Но я бежал с мыслью о том, чтобы пробить родной правой, а мяч быстро проскочил мимо и пришлось подстраиваться левой. И попал по мячу очень неудачно... Надеюсь, в следующий раз такой момент реализую. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"