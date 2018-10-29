Идову - о матче с "Енисеем": "Главное было - не забить самому себе"

Защитник "Локомотива" Брайан Идову в интервью клубной пресс-службе рассказал, как спас команду в начале матча 12-го тура чемпионата России с "Енисеем" (3:0), выбив мяч из пустых ворот.

- Саркисов получил передачу и вышел один на один. Гилерме сократил угол обстрела. Если бы Маринато не потащил, не было бы и моего сэйва, - сказал Идову. - Когда Саркисов добивал, я уже понял, что нужно бежать в пустые ворота. Главное было – не забить самому себе.

- За счет чего удалось обыграть "Енисей"?

- Видно, что "Енисею" нужны очки. Трибуны гнали их вперед. Но мы выдержали натиск и реализовали свои моменты. В конце забили после контратаки. Забрали очки и уезжаем из Красноярска с результатом.

- Совсем скоро кубковый матч. Какие уроки извлечем из этой игры?

- Надеюсь, в среду результат будет таким же. Поработаем над ошибками, чтобы быть лучше готовыми к матчу. Не впервой играть подряд в кубке и чемпионате против одной команды. Второй матч будет интересным.