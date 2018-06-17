Идову должны в "Амкаре" зарплату за три месяца. Нигериец надеется, что ее вернут

Защитник сборной Нигерии и "Амкара" Брайан Идову отметил, что в Перми ему должны зарплату за три месяца. По словам футболиста, несмотря на проблемы клуба, он надеется на то, что задолженность будет погашена.

- Конечно, сначала было вообще непонятно, что происходит. Старался на второй план все эти мысли об "Амкаре" убирать, будь, что будет, - приводит "Р-Спорт" слова Идову. - Понятно, что хотел бы и дальше играть там, атмосфера отличная в команде, поэтому жалко так. И болельщиков жалко. Получается, что не по спортивному принципу вылетаем. Уверен, все найдут клубы, никто не пропадет. У меня уже раньше были варианты в Европе, буду после чемпионата мира думать, рассматривать.

Вся информация у агента, я голову не забиваю этим. Знаю, что пара клубов интересуется в Европе, называть не буду. В "Амкаре" мне должны за три месяца зарплату и премиальные за пять игр. Морально я распрощался уже с этими деньгами, но все равно надежда теплится, что закроют долги. Президент клуба сказал, что будет пытаться их погасить.