"Идет волна!" Маркизио обратился к фанатам "Зенита"

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио записал видеообращение к болельщикам российской команды. Ролик опубликован в Твиттере питерцев.
"Всем привет, это Клаудио Маркизио. Горжусь тем, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге", - сказал бывший игрок "Ювентуса".
32-летний хавбек завершил запись, озвучив слоган "Идет волна!", который стал основным для сине-бело-голубых в сезоне-2018/19.
До встречи в Петербурге, @ClaMarchisio8! #ИдетВолна 🌊 pic.twitter.com/E4IAFwbd8i– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 сентября 2018 г.
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