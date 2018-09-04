14:56 | Футбол — РПЛ

"Идет волна!" Маркизио обратился к фанатам "Зенита"


Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио записал видеообращение к болельщикам российской команды. Ролик опубликован в Твиттере питерцев.

"Всем привет, это Клаудио Маркизио. Горжусь тем, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге", - сказал бывший игрок "Ювентуса".

32-летний хавбек завершил запись, озвучив слоган "Идет волна!", который стал основным для сине-бело-голубых в сезоне-2018/19.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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