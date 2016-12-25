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Ибрагим Цаллагов: "Веркаутерен справился со своей работой в "Крыльях"

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Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов с уважением отозвался о бывшем наставнике самарцев Франке Веркаутерене. Бельгийский специалист возглавил самарцев после их вылета в ФНЛ в 2014 году. В первый же сезон он выиграл с ними первенство ФНЛ и вышел в премьер-лигу. В сезоне-2015/16 "Крылья" показали лучший результат за последние 8 лет, финишировав девятыми. В текущем сезоне Веркаутерен был уволен из-за неудовлетворительных результатов, на смену ему пришел Вадим Скрипченко.

– Что скажете о периоде работы бельгийца Франка Веркаутерена?

– Благодарен Франку, он многому нас научил. При нем мы вернулись в высшую лигу. Ничего отрицательного о тренере сказать не могу. Тем более, Веркаутерен в "Крыльях" уже не работает, и говорить сейчас о нем негатив неправильно. Да и не хочется. Он со своей работой справился.

– Но что-то в начале сезона явно сломалось. Что именно?

– Двумя словами не рассказать. Какое-то звено в командном организме выпало и по цепочке пошло все остальное. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Цаллагова

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