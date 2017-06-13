Ибрагим Цаллагов: "В США очень понравилось, хотя изначально был настроен скептически"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов признался, что немногое знает о новом главном тренере команды Роберто Манчини. Также он подчеркнул, что знает, какие требования стоят перед сине-бело-голубыми в следующем сезоне.

– Чем занимались в отпуске?

– Отдыхал. Ездили вместе с женой и дочкой в США к своим друзьям, которые там живут.

– Понравилось? Съездили бы еще раз?

– Да, понравилось, хотя изначально был настроен скептически.

– Впереди сборы, к команде присоединились новые футболисты и тренер. Чего нам ждать?

– Конечно, положительных результатов.

– Что о новичках скажете?

– Хорошие, квалифицированные игроки. Считаю, они нам помогут.

– Знаете ли вы о Манчини что-то особенное? Например, он рекордсмен Италии по числу завоеванных Кубков страны.

– Ничего особенного не знаю. Надеюсь, и в России он оставит положительный след.

– Какая у вас личная задача на сезон?

– Думаю, прессу все читают и всем и так ясно, какие задачи стоят перед "Зенитом" – самые высокие.