Ибрагим Цаллагов: "В США очень понравилось, хотя изначально был настроен скептически"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов признался, что немногое знает о новом главном тренере команды Роберто Манчини. Также он подчеркнул, что знает, какие требования стоят перед сине-бело-голубыми в следующем сезоне.
– Чем занимались в отпуске?
– Отдыхал. Ездили вместе с женой и дочкой в США к своим друзьям, которые там живут.
– Понравилось? Съездили бы еще раз?
– Да, понравилось, хотя изначально был настроен скептически.
– Впереди сборы, к команде присоединились новые футболисты и тренер. Чего нам ждать?
– Конечно, положительных результатов.
– Что о новичках скажете?
– Хорошие, квалифицированные игроки. Считаю, они нам помогут.
– Знаете ли вы о Манчини что-то особенное? Например, он рекордсмен Италии по числу завоеванных Кубков страны.
– Ничего особенного не знаю. Надеюсь, и в России он оставит положительный след.
– Какая у вас личная задача на сезон?
– Думаю, прессу все читают и всем и так ясно, какие задачи стоят перед "Зенитом" – самые высокие.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-06-13-ibragim-tsallagov-pered-zenitom-stoyat-samye-vysokie-zadachi-na-sezon.htm