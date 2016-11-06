Ибрагим Цаллагов: "Перед матчем с "Уралом" не думал о подковерных играх"

Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов после ничьей с "Уралом" в матче 13-го тура чемпионата России (2:2) отметил, что результат его команду не устроил. Встреча стала первой под руководством нового главного тренера команды Вадима Скрипченко. До недавнего времени он возглавлял "Урал", но покинул его после поражения в предыдущем туре от "Терека" (1:4).

– Игра была интересной, но результат для нас неважный, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Цаллагова. - В будущее я смотрю с оптимизмом. Мы тратим много усилий, чтобы забить голы, и так легко пропускаем... Нам не везет, но фарт нужно заслужить, а его можно заслужить только работой.

– Сегодня вы действовали в опорной зоне – на любимой позиции. Это добавило эмоций вашей игре?

– Приятно, что меня поставили на эту позицию. Понимаю, что навыков мне пока не хватает, но это должно прийти со временем.

– Вадим Скрипченко покинул "Урал" и стал наставником "Крыльев" буквально пару дней назад, что придало этой встрече своеобразный подтекст. Это как-то повлияло на команду или мысли были только о том, чтобы одержать победу над прямым конкурентом?

– Честно говоря, я не задумывался над всяческими "подковерными" играми. У нас есть определенные задачи, существуют трудности, и на каждую игру мы выходим, чтобы их решать и преодолевать. Сегодня выходили с мыслью о победе над конкурентом, мы были близки к тому, чтобы выиграть, но нам опять не повезло – "проморгали" момент.

– Чего не хватило "Крыльям" для победы? Удачи?

– Удача – это субъективная вещь. Везет тому, кто везет. Где-то нам не хватило мастерства, где-то – сыгранности. Тренер посмотрит нашу игру, мы разберем ошибки и сделаем правильные выводы.

– В ряде изданий появилась информация о вашем вероятном уходе из "Крыльев" в связи с судебным процессом между клубом и вашим представителем. Эта информация соответствует действительности?

– На самом деле, об этом я тоже узнал из прессы. Хочу заявить, что Юрий Штромбергер и Дмитрий Агеев уже давно не имеют ко мне никакого отношения. Да, у них идут какие-то судебные тяжбы, но это их личные дела. Кто делает эти "вбросы", я тоже не знаю. Они никак не могут повлиять на то, уйду я из "Крыльев" или не уйду. Это все зависит от меня и от руководства клуба.