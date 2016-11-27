Ибрагим Цаллагов: "Настраиваться на "Спартак" будет легче"

Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов после матча 15-го тура чемпионата России с "Томью" (3:0) в интервью клубной пресс-службе отметил, что на встречу со "Спартаком" теперь настраиваться будет легче. По его словам, команда добилась очень важного результата.

– Можно сказать, что мы сейчас на подъеме. Эта победа была нам необходима. Конечно, мы хотели выиграть как можно раньше, – цитирует Цаллагова официальный сайт "Крыльев". – Обыграли нашего прямого конкурента, причем довольно уверенно. Несмотря на погодные условия, несмотря ни на что.

– Настраиваться на "Спартак" теперь будет легче?

– Конечно. После победы всегда настраиваться на следующий поединок проще. Я думаю, это нам поможет. Сегодня день матери, и, я думаю, никто из команды будет не против, если я скажу, что мы посвящаем эту победу всем матерям.

– Сегодня "Крылья" создали много моментов, а забили всего трижды. С чем это можно связать?

– В предыдущих матчах мы тоже создавали много моментов, но реализация подводила. Сегодня нам удалось в атаке многое. На это повлияла и погода, и наш настрой, и удаление голкипера "Томи". В первом тайме у нас были возможности увеличивать счет, жаль, что не удалось этого сделать. Хорошо, что во втором тайме своих шансов мы не упустили. Ключевым моментом этого противостояния стало то, как соперники до матча настроились на эту игру.

– Сегодня у "Крыльев" проходили такие комбинации, которых самарцы ранее не показывали на хороших полях. На это тоже повлиял настрой?

– Это настрой и моделирование подобных ситуаций на тренировках.

– В целом чувствуется, что при Скрипченко команда играет более раскрепощенно.

– Если вы это чувствуете, значит, так оно и есть.