Ибрагим Цаллагов: "Надеялись на то, что "Анжи" отберет очки у ЦСКА"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0) отметил, что команда надеялась на результат в параллельной встрече. Питерцы могли занять второе место в чемпионате России, если бы ЦСКА потерял очки в игре с "Анжи" (4:0).
– Понимали, что "Анжи" будет нелегко отобрать очки у ЦСКА, но надеялись на это, – отметил Цаллагов.
– Объявления диктора об изменениях в счете параллельного матча как-то влияли на вас?
– Честно говоря, я этого не слышал – полностью был в игре.
– В обороне вы сегодня сыграли практически идеально. Согласны с этим?
– Поначалу мы допускали грубые ошибки. К счастью, забили первыми и затем исправили ситуацию. Оставили свои ворота сухими, что неплохо.
– Тренер что-нибудь сказал в раздевалке по итогам сезона?
– Ничего такого. Поздравил с победой.
– Насколько комфортно было действовать на позиции опорного полузащитника вместе с Маурисиу?
– Первый тайм было видно, что мы не наиграны, и это новая связка. Во второй половине уже постарались исправить ошибки первой и не допускать их.
– Ожидали, что так много болельщиков приедет на матч, который по большому счету ничего не решал?
– Я недавно в команде и вижу, что нас всегда поддерживает много людей и дома, и на выезде. Спасибо им большое. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Гетеродин
Зря. Что Терек, что Анжи в этом сезоне в Мск ездили просто отдыхать почему-то.
18:21
Mark Krass
Специально для Цаллаги: раз, два, три, ....
18:19
no myaso
дурак что ли?
18:18