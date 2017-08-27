Ибрагим Цаллагов: "Манчини сказал, что шанс в "Зените" будет. Но я его не дождался"

Защитник "Динамо" Ибрагим Цаллагов в интервью "Спорту день за днем" отметил, что уход из "Зенита" стал для него большой неожиданностью. По словам игрока, главный тренер питерцев Роберто Манчини обещал предоставить ему шасн, но так и не сделал этого. В итоге россиянин отправился в аренду в московский клубю

– Расскажите, как вы уходили из "Зенита".

– Процесс затянулся. С первого дня, когда в "Зенит" пришли новое руководство и новый главный тренер, я почувствовал перемены. Роберто Манчини сказал мне, чтобы я работал, доказывал, однако я постепенно оказался не у дел. Признаюсь, это стало для меня большой неожиданностью.

– С вами беседовали? Говорили, что происходит?

– Нет, хотя надеялся, что мне объяснят ситуацию. Впрочем, сейчас все позади. Я очень рад, что вновь сыграл в премьер-лиге. Надеюсь, таких пауз у меня больше не будет. Приложу для этого максимум усилий.

– Вы ведь хотели остаться в "Зените".

– Да, это так. Я верил, что у меня хватит и сил, и набора качеств, чтобы навязать конкуренцию. Но тренер решил иначе. Его право.

– На летних сборах вы сыграли за "Зенит" один тайм в матче с "Аустрией". Может быть, именно по итогам той встречи Манчини и вынес окончательный вердикт?

– Не знаю. Я поинтересовался у главного тренера о своих перспективах, на что Манчини сказал, что шанс у меня будет. Но в итоге я и шанса не дождался, и времени для перехода много упустил…