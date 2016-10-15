Ибрагим Цаллагов: "Крылья" играли не хуже "Рубина" по всем показателям"

Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов после поражения от "Рубина" (0:3) в матче 10-го тура премьер-лиги подчеркнул, что его команду подвела реализация. Также он поблагодарил болельщиков команды, активно поддерживавших ее на "Казань Арене".

- Мы явно играли не хуже "Рубина" по всем показателям. Не забили свои моменты, и пропустили абсолютно глупые голы, - цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Цаллагова. - Но в футболе решает реализация – кто забивает, тот и выигрывает. Я хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Они здорово поддерживали нас. Казалось, будто мы играем в Самаре. Стыдно, что мы показали такой результат.

– Что можно сказать о пропущенных голах?

– Я не хочу говорить о ком-то индивидуально. Играет вся команда, значит, все мы недоработали в каких-то эпизодах.

– В чем "Рубин" сегодня превзошел "Крылья"?

– Только в реализации. Может быть, им сопутствовала удача. Больше здесь нечего отметить.