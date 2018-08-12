И Смолов не помог. "Локомотив" снова не забил и проиграл "Оренбургу"

12 августа. Оренбург. "Оренбург" - "Локомотив" - 1:0. Федор СМОЛОВ не смог отличиться в дебютном матче за московский клуб. Фото ФК "Локомотив"

"Локомотив" неожиданно проиграл "Оренбургу" (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Команда Юрия Семина по-прежнему не может поразить ворота соперников в новом сезоне. Железнодорожники не забивают уже четыре встречи подряд - три матча РПЛ и встреча за Суперкубок России.

Единственный мяч в самом конце встречи забил 22-летний нападающий Андреа Чуканов. Это его первый мяч в составе "Оренбурга".

В игре с "Оренбургом" за "Локо" дебютировал нападающий Федор Смолов, который на днях перешел в столичный клуб из "Краснодара". Он провел на поле 76 минут, отметился ударом в штангу и был заменен на Эдера.

Чемпионат России

3-й тур

"Оренбург" – "Локомотив" – 1:0 (0:0)

Гол: Чуканов, 90+2 (1:0).

"Оренбург": Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Маляров (Мишкич, 59), Чиркин, Афонин, Бреев (Чуканов, 79), Козлов (Кулишев, 88).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Фернандеш, И.Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Фарфан, 73), Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Ал.Миранчук, 14. Чорлука, 20. Лысов, 67. Мишкич, 77.

Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

12 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".