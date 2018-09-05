И.о. министра спорта Самарской области - об отсутствии на "Самара Арене" системы пожаротушения и противодействия терроризму: "Это не моя зона ответственности"

Исполняющий обязанности министра спорта Самарской области и член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин не стал подробно комментировать отсутствие на "Самара Арене" систем пожаротушения, противодействия терроризму и сигнализации.

О проблемах сегодня сообщил Телеграм-канал "Мутко против": "Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен - он тупо подключен не до конца. В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится - системы газового и порошкового тушения ещё никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать - сигнализация подключена только на половине стадиона".



- Я не знаю, это не моя зона ответственности, у арены есть подрядчик, лучше спросить у него, - сказал Шляхтин. (Никита АРМАНД)

Все о чемпионате России - здесь