21:06 | Футбол — РПЛ

И.о. министра спорта Самарской области - об отсутствии на "Самара Арене" системы пожаротушения и противодействия терроризму: "Это не моя зона ответственности"

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Исполняющий обязанности министра спорта Самарской области  и член совета директоров "Крыльев Советов"  Дмитрий Шляхтин не стал подробно комментировать отсутствие на "Самара Арене" систем пожаротушения, противодействия терроризму и сигнализации.

О проблемах сегодня сообщил Телеграм-канал "Мутко против": "Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен - он тупо подключен не до конца. В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится - системы газового и порошкового тушения ещё никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать - сигнализация подключена только на половине стадиона".


- Я не знаю, это не моя зона ответственности, у арены есть подрядчик, лучше спросить у него, - сказал Шляхтин. (Никита АРМАНД)

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