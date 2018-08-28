И.о. министра спорта Самарской области – о выключении света на "Самара Арене": "Мы не оператор стадиона: платим, играем, уходим"

Исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал "СЭ" информацию о проблемах со светом на "Самара Арене". Ранее Телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что на домашнем стадионе "Крыльев Советов" отключено электричество. По информации источника, застройщик стадиона ПСО "Казань" не оплачивает счета за эту услугу с начала 2018 года.

– Министерство спорта не является оператором арены, мы берем ее в аренду, – сказал Шляхтин. – Мне сложно говорить, что там происходит: приходим, платим деньги, играем и уходим. (Игорь НОВИКОВ)

Источник: на "Самара Арене" за долги отключили электричество