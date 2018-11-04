И.о. главного тренера "Спартака" ощущает себя быком, который заколол тореадора

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Урала" (1:2) рассказал о состоянии команды в настоящий момент. Для красно-белых это поражение стало четвертым подряд на своем поле – это антирекорд клуба.

– Такое ощущение, что я в роли быка, который заколол тореадора, – сказал Рианчо. – Я выхожу и вижу, что 4 болельщика кричат на меня дурным голосом. Я что, этого заслужил? Может быть, и заслужил, я не знаю... Но это полное неуважение к моему профессионализму, манере работы и моей расположенностью ко всем. Я вам скажу: работать тренером "Спартака", это лотерея. А приехать сюда и работать, не будучи профессиональным футболистом – лотерея вдвойне. (Александр Рогулев)​