"Хватит ныть и жрать!" Мотивирующий пост от Ольги Березуцкой

Ольга Березуцкая, являющаяся супругой экс-защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, в своем Инстаграме поделилась несколькими фотографиями. Одна из них была сделана несколько лет назад, другие - в относительно недавнее время.
- Сегодня не прощеное воскресение, но прошу понять и простить. Девчоночки, хватит ныть и жрать! Здесь должен был быть заумный и нудный текст про то, как я изменилась, и как это было тяжело, но фиг вам! Давно искала повод показать это фото всем, кто говорит: "Да ладно, ты не знаешь, что такое худеть, ты не склонна к полноте", - написала Березуцкая, добавив хештег "бедный Вася".
😂😂😂😂😂😂😂 ⠀ Сегодня не прощеное воскресение, но прошу #ПонятьИпростить 😂🤦🏽♀️🙏🏽 ⠀ За "шикарное" фото слева спасибо @dasha_vodyhina 😂😂😂 P.S. Надеюсь, что у меня будет возможность тебе припомнить!😁🤟🏽💪🏽 ⠀ P.P.S. Девчоночки, Хватит ныть и жрать! #ФизкультПривет #LotsOfKilosChallenge #SelfMadechallenge ⠀ P.P.P.S. Здесь должен был быть заумный и нудный текст про то, как я изменилась, и как это было тяжело- но фиг вам! 😂💪🏽 ⠀ P.P.P.S.S.S. Давно искала повод показать это фото всем, кто говорит: "Да ладно, ты не знаешь, что такое худеть, ты не склонна к полноте- и т.д. и т.п. #СилаОли #СамыйЧестныйБлогер Всем ✌🏽 и ❤️ и #БедныйВася
Пользователи оценили произошедшие изменения:
- Оляяяяяя, ты такая была булочка, - написала zhanna_kaporina.
- Вот это самая мотивационная мотивация!!! - такой комментарий оставила _dashkinofficial_.
- Пышечка ... пухляк, - написал kannsanek.
- Обалдеть, Оля! - такой комментарий оставила wowamore.
- Оля, я не верю своим глазам, - написала svetlanaromashina.
Ольга и Василий поженились осенью 2009 года. В 2010 году у них родился сын Владимир.