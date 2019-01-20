"Хватит ныть и жрать!" Мотивирующий пост от Ольги Березуцкой

Ольга Березуцкая, являющаяся супругой экс-защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, в своем Инстаграме поделилась несколькими фотографиями. Одна из них была сделана несколько лет назад, другие - в относительно недавнее время.

- Сегодня не прощеное воскресение, но прошу понять и простить. Девчоночки, хватит ныть и жрать! Здесь должен был быть заумный и нудный текст про то, как я изменилась, и как это было тяжело, но фиг вам! Давно искала повод показать это фото всем, кто говорит: "Да ладно, ты не знаешь, что такое худеть, ты не склонна к полноте", - написала Березуцкая, добавив хештег "бедный Вася".

Пользователи оценили произошедшие изменения:

- Оляяяяяя, ты такая была булочка, - написала zhanna_kaporina.

- Вот это самая мотивационная мотивация!!! - такой комментарий оставила _dashkinofficial_.

- Пышечка ... пухляк, - написал kannsanek.

- Обалдеть, Оля! - такой комментарий оставила wowamore.

- Оля, я не верю своим глазам, - написала svetlanaromashina.

Ольга и Василий поженились осенью 2009 года. В 2010 году у них родился сын Владимир.

Все о чемпионате России - здесь