Хватит ли сил "Зениту" до зимней паузы? Ответ Семака

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4) ответил на вопрос о состоянии команды в конце года. По его словам, сил лидеру лиги должно хватить на игру чемпионата с "Рубином" и встречу Лиги Европы с пражской "Славией".

– Как оцените функциональное состояние своих игроков? По второму тайму игры Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:0) было впечатление, что сил не хватает и по этой причине команда ушла в оборону. Хватит ресурса на два оставшихся матча в этом году? – спросили Семака на послематчевой пресс-конференции в Туле.

– Надеюсь, что есть. Наверное, дело не в функциональном состоянии в матче с "Копенгагеном" – это психологический момент. Ведя в счете, пытались сохранить преимущество, поэтому достаточно низко оборонялись. Думаю, силы есть, их должно хватить. А дальше – передохнем и будем готовиться к продолжению чемпионата и матчам второй части сезона. (Артем Агапов)