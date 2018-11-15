"Хватит ерундой заниматься". Карпин зовет болельщиков на матч с ЦСКА

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал видео с приглашением главного тренера Валерия Карпина на матч 16-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- Хватит ерундой заниматься. Приходи на "Ростов-Арену". Ждем только тебя, - сказал Карпин.

Матч "Ростов" - ЦСКА состоится 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.

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