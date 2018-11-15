"Хватит ерундой заниматься". Карпин зовет болельщиков на матч с ЦСКА

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал видео с приглашением главного тренера Валерия Карпина на матч 16-го тура чемпионата России с ЦСКА.
- Хватит ерундой заниматься. Приходи на "Ростов-Арену". Ждем только тебя, - сказал Карпин.
Матч "Ростов" - ЦСКА состоится 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 15 ноября 2018 г.
"Хватит ерундой заниматься, епт"
Билеты на заключительный домашний матч года #РостовЦСКА на официальном сайте клуба:https://t.co/1181qBxKod pic.twitter.com/djTSilEbtY
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...