Хузин может войти в тренерский штаб "Рубина"

Экс-тренер "Нефтехимика" Рустем Хузин сообщил, что летом может войти в тренерский штаб Хави Грасии в "Рубине". Специалист был отправлен в отставку из команды ФНЛ в конце декабря.

- У меня был разговор с Ильгизом Газизовичем Фахриевым, он сказал: "Мы тебя рассматриваем как помощника Грасии". Но, как я понял, будет это уже по окончании сезона, летом. Мои же намерения на ближайшие полгода – рассмотреть любое предложение, готов даже работать помощником во второй лиге. Тренеру желательно всегда быть в тонусе.

- Не всякий тренер, поработавший главным, согласится пойти в помощники. Полагаю, материальный вопрос в этом случае не на первом месте?

- Не секрет, что многие бывшие профессиональные спортсмены – люди обеспеченные и торговаться из-за лишней копейки, когда хочется работать, никто не будет. А разница в работе главного тренера, помощника главного или консультанта, конечно же, есть. Мы учились на главных тренеров, но я бы с удовольствием поработал с Грасией, который возглавлял команду примеры, топ-чемпионата. В Испании мы, учась в ВШТ, не раз проходили практику – сам я был в "Осасуне" и в "Реал Сосьедад".