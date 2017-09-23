Хуже "Спартака" вторые таймы проводят только три команды

В матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) "Спартак" в шестой раз в текущем чемпионате проиграл второй тайм. Только в двух встречах (с "Арсеналом" и "Рубином") красно-белые после перерыва забивали больше соперника. Еще три вторых тайма "Спартака" завершались безголевой ничьей.

Хуже команды Массимо Карреры вторые таймы проводят только "Арсенал" (5 ничьих), "Анжи" (победа над "Спартаком" и три ничьих) и "Амкар" (победа и четыре ничьих). Лучше всего вторые 45 минут проводят "Зенит" (+7=3-0), "Локомотив" (+6=3-1) и "Краснодар" (+6=2-2). (Кирилл БУРДАКОВ)