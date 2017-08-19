Хуже "Спартака" действующий чемпион проводил семь туров лишь однажды

После поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Локомотива" (3:4) на счету "Спартака" осталось восемь очков. Только однажды с 1995 года (когда за победу стали начислять три балла) действующий чемпион России проводил первые семь туров хуже. В 2003 году "Локомотив", добывший сезоном ранее первое в истории золото, на этом отрезке взял всего семь очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей