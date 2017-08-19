Хуже "Спартака" действующий чемпион проводил семь туров лишь однажды

После поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Локомотива" (3:4) на счету "Спартака" осталось восемь очков. Только однажды с 1995 года (когда за победу стали начислять три балла) действующий чемпион России проводил первые семь туров хуже. В 2003 году "Локомотив", добывший сезоном ранее первое в истории золото, на этом отрезке взял всего семь очков. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей
|
Сезон
|
Действ.чемпион
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2006
|
ЦСКА
|
4
|
1
|
2
|
12-6
|
13
|
2010
|
Рубин
|
3
|
4
|
0
|
5-1
|
13
|
1995
|
Спартак
|
3
|
2
|
2
|
15-10
|
11
|
1998
|
Спартак
|
3
|
2
|
2
|
8-5
|
11
|
2005
|
Локомотив
|
2
|
5
|
0
|
5-2
|
11
|
2004
|
ЦСКА
|
2
|
4
|
1
|
11-8
|
10
|
2008
|
Зенит
|
2
|
4
|
1
|
12-8
|
10
|
2017/18
|
Спартак
|
2
|
2
|
3
|
11-13
|
8
|
2003
|
Локомотив
|
2
|
1
|
4
|
8-11
|
7