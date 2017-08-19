20:00 | Футбол — РФПЛ

Хуже "Спартака" действующий чемпион проводил семь туров лишь однажды

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Старт красно-белых - один из худших для действующих чемпионов. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Старт красно-белых - один из худших для действующих чемпионов. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

После поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Локомотива" (3:4) на счету "Спартака" осталось восемь очков. Только однажды с 1995 года (когда за победу стали начислять три балла) действующий чемпион России проводил первые семь туров хуже. В 2003 году "Локомотив", добывший сезоном ранее первое в истории золото, на этом отрезке взял всего семь очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей

Сезон

Действ.чемпион

В

Н

П

М

О

2006

ЦСКА

4

1

2

12-6

13

2010

Рубин

3

4

0

5-1

13

1995

Спартак

3

2

2

15-10

11

1998

Спартак

3

2

2

8-5

11

2005

Локомотив

2

5

0

5-2

11

2004

ЦСКА

2

4

1

11-8

10

2008

Зенит

2

4

1

12-8

10

2017/18

Спартак

2

2

3

11-13

8

2003

Локомотив

2

1

4

8-11

7
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