Хуже Манчини с "Зенитом" работал только Боровичка

Роберто Манчини стал уже седьмым иностранным главным тренером "Зенита" с 2003 года. Российских специалистов за это время было всего два – Анатолий Давыдов и исполнявший обязанности главного тренера Сергей Семак.
Результат итальянца можно считать худшим среди всех зарубежных наставников – Владимир Боровичка все же носил приставку "и.о."
Лучшим же по проценту набранных очков стал Мирча Луческу. А вот Давыдов со своим результатом 2009 года – 68,89 процента – занял бы второе место. (Алексей МОРОЗ)
Сегодня перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.
Статистика иностранных тренеров "Зенита" (матчи во всех официальных турнирах)
|
Тренеры
|
Сезоны
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
2016-2017
|
41
|
26
|
7
|
8
|
85
|
69,11
|
2014-2016
|
101
|
62
|
20
|
19
|
206
|
67,99
|
2010-2014
|
184
|
105
|
47
|
32
|
362
|
65,58
|
2003-2006
|
145
|
73
|
41
|
31
|
260
|
59,77
|
2006-2009
|
139
|
68
|
42
|
29
|
246
|
58,99
|
Роберто МАНЧИНИ
|
2017-н.в.
|
44
|
21
|
13
|
10
|
76
|
57,58
|
Владимир БОРОВИЧКА
|
2006
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
33,33
- Зенит СПб
- Лучано Спаллетти
- Дик Адвокат
- Роберто Манчини
- Мирча Луческу
- Властимил Петржела
- Андре Виллаш-Боаш
Тень Мастера
Лучший Зенит времён Петржелы. Любо дорого было смотреть на молодых Аршавина Быстрова Кержакова. Авантюрный футбол , но интересно.
13:29
Jean4
А если сегодня победят Адвоката не догонит? А Плаческу то не так плох оказался.)
13:27
hant64
Это тот случай, когда статистика не показывает ровным счётом ничего: если Луческу был лучшим тренером Зенита, то о чём дальше говорить? Статистика, она такая статистика...
13:20
Millwall82
ЛЕ при Манчини 8-2-4. Хуже.
13:19
Pleafant
В этом весь Газпром.Выгнали лучшего,что бы пригласить друга Фурсенко-итальянского шарлатана.При этом делают европейские реверансы,потому что деньги не свои а бьют фонтаном из под земли,которая тоже не своя..Были бы из своего кармана,навряд ли отпустили бы Манчини с миром,стали бы судиться.
13:18
shpasic
Millwall82, у Манчини в ЛЕ тоже неплохая статистика. и первая половина сезона)
13:14
awko32
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
13:11
Millwall82
-ь
13:06
Millwall82
Луческу крут за счет матчей ЛЕ, там статистика такая 6-0-2 и первой части чемпионата до скандала с Спартаком. Дальше и он посыпался и Жулиано, у которого сумасшедшая статистика была, дальше уходит ключевой игрок Витцель и Зенит рушиться. Да и зря на Крестовском матч с Тереком играли, были бы вторыми.
13:05
shpasic
Луческу крут!
12:56