Хуже Манчини с "Зенитом" работал только Боровичка

Роберто Манчини стал уже седьмым иностранным главным тренером "Зенита" с 2003 года. Российских специалистов за это время было всего два – Анатолий Давыдов и исполнявший обязанности главного тренера Сергей Семак.

Результат итальянца можно считать худшим среди всех зарубежных наставников – Владимир Боровичка все же носил приставку "и.о."

Лучшим же по проценту набранных очков стал Мирча Луческу. А вот Давыдов со своим результатом 2009 года – 68,89 процента – занял бы второе место. (Алексей МОРОЗ)

Сегодня перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Статистика иностранных тренеров "Зенита" (матчи во всех официальных турнирах​)