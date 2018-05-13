12:50 | Футбол — РФПЛ

Хуже Манчини с "Зенитом" работал только Боровичка

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Роберто Манчини стал уже седьмым иностранным главным тренером "Зенита" с 2003 года. Российских специалистов за это время было всего два – Анатолий Давыдов и исполнявший обязанности главного тренера Сергей Семак.

Результат итальянца можно считать худшим среди всех зарубежных наставников – Владимир Боровичка все же носил приставку "и.о."

Лучшим же по проценту набранных очков стал Мирча Луческу. А вот Давыдов со своим результатом 2009 года – 68,89 процента – занял бы второе место. (Алексей МОРОЗ)

Сегодня перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Статистика иностранных тренеров "Зенита" (матчи во всех официальных турнирах​)

Тренеры

Сезоны

И

В

Н

П

О

%

Мирча ЛУЧЕСКУ

2016-2017

41

26

7

8

85

69,11

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

2014-2016

101

62

20

19

206

67,99

Лучано СПАЛЛЕТТИ

2010-2014

184

105

47

32

362

65,58

Властимил ПЕТРЖЕЛА

2003-2006

145

73

41

31

260

59,77

Дик АДВОКАТ

2006-2009

139

68

42

29

246

58,99

Роберто МАНЧИНИ

2017-н.в.

44

21

13

10

76

57,58

Владимир БОРОВИЧКА

2006

4

1

1

2

4

33,33

 

Зенит – СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Тень Мастера

Лучший Зенит времён Петржелы. Любо дорого было смотреть на молодых Аршавина Быстрова Кержакова. Авантюрный футбол , но интересно.

13:29

Jean4

А если сегодня победят Адвоката не догонит? А Плаческу то не так плох оказался.)

13:27

hant64

Это тот случай, когда статистика не показывает ровным счётом ничего: если Луческу был лучшим тренером Зенита, то о чём дальше говорить? Статистика, она такая статистика...

13:20

Millwall82

ЛЕ при Манчини 8-2-4. Хуже.

13:19

Pleafant

В этом весь Газпром.Выгнали лучшего,что бы пригласить друга Фурсенко-итальянского шарлатана.При этом делают европейские реверансы,потому что деньги не свои а бьют фонтаном из под земли,которая тоже не своя..Были бы из своего кармана,навряд ли отпустили бы Манчини с миром,стали бы судиться.

13:18

shpasic

Millwall82, у Манчини в ЛЕ тоже неплохая статистика. и первая половина сезона)

13:14

awko32

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

13:11

Millwall82

13:06

Millwall82

Луческу крут за счет матчей ЛЕ, там статистика такая 6-0-2 и первой части чемпионата до скандала с Спартаком. Дальше и он посыпался и Жулиано, у которого сумасшедшая статистика была, дальше уходит ключевой игрок Витцель и Зенит рушиться. Да и зря на Крестовском матч с Тереком играли, были бы вторыми.

13:05

shpasic

Луческу крут!

12:56

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