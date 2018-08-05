22:19 | Футбол — РПЛ

Хуже ЦСКА стартовал только в 2001 году


В матчах против "Крыльев Советов" (0:0) и "Ростова" (0:1) ЦСКА набрал только одно очко и не забил голов. Всего в пятый раз в российской истории армейцы не смогли победить в первых двух турах. В последний раз подобное происходило с красно-синими при Артуре Жорже, стартовавшем в 2004 году с двух ничьих.

Менее удачный старт был у ЦСКА только в 2001 году, когда команда Павла Садырина начала чемпионат с двух сухих поражений. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда ЦСКА не побеждал в первых двух турах чемпионата

Сезон

Тренер

Матчи

Мячи

Очки

1998

Павел САДЫРИН

Черноморец (г) – 1:1, Зенит (д) – 1:2

2-3

1

2000

Олег ДОЛМАТОВ

Локомотив (г) – 0:1, Сатурн (д) – 0:0

0-1

1

2001

Павел САДЫРИН

Черноморец (г) – 0:2, Кр.Советов (д) – 0:3

0-5

0

2004

Артур ЖОРЖЕ

Торпедо-Металлург (д) – 0:0, Динамо (г) – 1:1

1-1

2

2018/19

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Кр.Советов (г) – 0:0, Ростов (д) – 0:1

0-1

1

 

ЦСКА - Ростов

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