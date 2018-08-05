Хуже ЦСКА стартовал только в 2001 году

В матчах против "Крыльев Советов" (0:0) и "Ростова" (0:1) ЦСКА набрал только одно очко и не забил голов. Всего в пятый раз в российской истории армейцы не смогли победить в первых двух турах. В последний раз подобное происходило с красно-синими при Артуре Жорже, стартовавшем в 2004 году с двух ничьих.
Менее удачный старт был у ЦСКА только в 2001 году, когда команда Павла Садырина начала чемпионат с двух сухих поражений. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда ЦСКА не побеждал в первых двух турах чемпионата
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
Очки
|
1998
|
Павел САДЫРИН
|
Черноморец (г) – 1:1, Зенит (д) – 1:2
|
2-3
|
1
|
2000
|
Олег ДОЛМАТОВ
|
Локомотив (г) – 0:1, Сатурн (д) – 0:0
|
0-1
|
1
|
2001
|
Павел САДЫРИН
|
Черноморец (г) – 0:2, Кр.Советов (д) – 0:3
|
0-5
|
0
|
2004
|
Артур ЖОРЖЕ
|
Торпедо-Металлург (д) – 0:0, Динамо (г) – 1:1
|
1-1
|
2
|
2018/19
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
Кр.Советов (г) – 0:0, Ростов (д) – 0:1
|
0-1
|
1