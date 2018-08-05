Хуже ЦСКА стартовал только в 2001 году

В матчах против "Крыльев Советов" (0:0) и "Ростова" (0:1) ЦСКА набрал только одно очко и не забил голов. Всего в пятый раз в российской истории армейцы не смогли победить в первых двух турах. В последний раз подобное происходило с красно-синими при Артуре Жорже, стартовавшем в 2004 году с двух ничьих.

Менее удачный старт был у ЦСКА только в 2001 году, когда команда Павла Садырина начала чемпионат с двух сухих поражений. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда ЦСКА не побеждал в первых двух турах чемпионата