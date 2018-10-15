17:07 | Футбол — РПЛ

Художница из Рузы сделала матрешки Кокорина и Мамаева в образе заключенных

Матрешки Кокорина и Мамаева. Фото Телеканал "360".
Матрешки Кокорина и Мамаева. Фото Телеканал "360".
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Художница из Рузы Вера Стрельцова сделала матрешки нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева в тюремной форме. 

Сувенирные матрешки всегда пользовались популярностью в России, и мне постоянно поступают заказы на изготовление матрешек с лицами известных людей, - сказала Стрельцова в интервью телеканалу "360". - Сейчас вот делаю на продажу Кокорина и Мамаева в образе заключенных. Но я надеюсь, что они исправятся и все будет хорошо у наших футболистов.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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https://360tv.ru/news/obschestvo/ja-nadejus-chto-oni-ispravjatsja-masteritsa-iz-ruzy-sdelala-matreshki-mamaeva-i-kokorina-v-obraze-zakljuchennyh/

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