Хубулов перешел в "Анжи"

"Кубань" и полузащитник Арсен Хубулов достигли взаимного соглашения о прекращении действия трудового договора, информирует официальный сайт краснодарцев. Игрок продолжит карьеру в "Анжи".

Хубулов пополнил состав "Кубани" в августе 2013 года, проведя с тех пор 82 матча и отметившись в них семью забитыми мячами.

– "Кубань" навсегда останется в моем сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду, – отметил Хубулов. – Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам. С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с "Кубанью", надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остается много друзей, поэтому я всегда буду болеть за "Кубань".