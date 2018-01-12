Хубулов и Брызгалов продлили контракты с "Анжи"

"Анжи" подписал новые контракты контракты с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Арсеном Хубуловым, информирует официальный сайт клуба.
В прошлом году в течение сезонов-2016/17 и 2017/18 Брызгалов в составе "Анжи" провел 26 матчей и отличился двумя голами, а Хубулов в 27 играх забил шесть голов.
Брызгалов выступает за "Анжи" с 2017 года. Хубулов также выступает за махачкалинский клуб с 2017 года.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/hubulov_i_brizgalov_prodlili_kontrakti120118/