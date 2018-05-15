Хуан Лескано: "Рад вернуться в Красноярск, но хотел, чтобы "Енисей" напрямую попал в премьер-лигу"

Нападающий "Анжи" Хуан Лескано, с 2013 по 2016 год выступавший за "Енисей" рассчитывал, что его бывшая команда выйдет из ФНЛ в премьер-лигу напрямую. Махачкалинцы заняли в РФПЛ 14-е место, а красноярцы стали третьими во втором по силе дивизионе российского футбола.

В итоге бывший и нынешний клубы аргентинского форварда встретятся в стыковых матчах за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2018/19. Первый матч состоится в Красноярске 17 мая, ответный – в Махачкале 20 мая.

– Что почувствовали, когда узнали, что сыграете стыки с "Енисеем"?

– Я очень обрадовался, когда узнал, что снова приеду в Красноярск, однако мне бы хотелось, чтобы "Енисей" напрямую попал в премьер-лигу, минуя стыки, – цитируют krsk.sibnovosti.ru Лескано.

– С кем-то из красноярских игроков поддерживаете связь?

– Я поддерживаю отношения с несколькими игроками – Исаевым, Фатуллаевым, Харитоновым. Еще с Алиевым, который ушел в Самару.

– Что скажете о красноярской команде и о городе?

– В двух словах, "Енисей" – хорошая команда со слаженной игрой, стабильным финансированием и преданными болельщиками, которые очень тепло ко мне относились. Красноярск стал родным, это красивый город, в котором есть абсолютно все.

– Что в "Анжи" говорят об "Енисее"?

– "Енисей" – команда с запалом. Они умеют играть в футбол, контролировать игру, это достойный соперник.

Матч "Енисей" - "Анжи" состоится 17 мая и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Енисей" - "Анжи".