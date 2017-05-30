Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором "Белогорья"

35-летний доигровщик "Белогорья" Тарас Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором клуба, информирует "Бизнес Online". Олимпийский чемпион Лондона в минувшем сезоне сыграл 20 матчей (53 партии) в чемпионате России, набрав 103 очка. В Лиге чемпионов-2017 Хтей сыграл 10 матчей (28 партий), в которых набрал 41 очко.

По ходу карьеры Хтей выступал за "МГТУ-Лужники", московское "Динамо", "Нефтяник Башкортостана", "Искру" и "Белогорье". В его активе золото Лиги чемпионов и чемпионата страны, а также победы в Кубке и Суперкубке России.

В составе сборной России Хтей сыграл 129 матчей, выиграв Олимпиаду-2012, Кубок мира-2011 и Мировую лигу.