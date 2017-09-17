Христов сравнял счет в матче против "Ахмата"

Нападающий "СКА-Хабаровск" Венцислав Христов сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Ахмата" – 2:2. На 88-й минуте встречи после ошибки полузащитника грозненцев Исмаэла Христов перехватил мяч, добежал с ним до штрафной, вышел один на один с вратарем Евгением Городовым и отправил мяч под перекладину.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"