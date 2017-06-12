Христо Стоичков: "Кто в России станет новым Аршавиным? Сейчас таких нет"

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков посетил редакцию "СЭ". Он отметил, что полузащитнику Андрею Аршавину было бы легче играть в Испании, а также заявил, что в России сейчас нет игроков уровня Аршавина.

– Когда-то вы высоко отзывались о качествах Андрея Аршавина. Как думаете, он мог бы заиграть в "Барселоне"?

– Скажу больше – в Испании ему было бы легче, – сказал Стоичков. – У Андрея была хорошая скорость, техника, он забивной. Все эти качества можно было развить. Не знаю причины, по которой Аршавин не перешел в "Барсу", но мое мнение – в этом клубе с такими партнерами он добился бы большего. Может, даже выиграл бы "Золотой мяч".

– Кто из русских футболистов станет новым Аршавиным?

– Сейчас таких нет. Никто не едет играть в Европу, и в этом проблема. Вспомните, лет 15 - 20 назад в каждом европейском чемпионате было несколько сильных русских игроков. Мостовой, Карпин, Кузнецов, Ледяхов, Никифоров… Всех не перечислишь. Сейчас есть сын Дмитрия Черышева – Денис. Но один легионер это мало.

Полное интервью Христо Стоичкова