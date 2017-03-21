Доктор "Урала" Андрей Чертков сообщил, что защитник Владимир Хозин пропустит остаток сезона из-за инфекции, которая развилась после операции. Напомним, в прошлом году игрок получил разрыв двуглавой мышцы бедра, после чего перенес операцию в Финляндии, после которой у игрока развилась инфекция, поэтому футболисту потребовалась еще одна операция.

- В октябре Владимир восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, а позже стал принимать участие в матчах молодежного состава. Минувшей зимой защитник готовился с главной командой к продолжению сезона, провел сбор на Кипре. В одном из матчей Владимир вновь почувствовал дискомфорт, – цитирует пресс-служба клуба Черткова. - В течение месяца Хозин обследовался в России, а также в одной из ведущих спортивных клиник Европы. Специалисты обнаружили у него инфекцию, поразившую мягкие ткани бедра. Владимиру было назначено длительное лечение, которое, по предварительным оценкам, займет 2-3 месяца. По его итогам можно будет делать прогнозы, касаемо сроков восстановления игрока.