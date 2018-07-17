"Хотелось еще немного отдохнуть". Кузяев - о возвращении из сборной России в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, принимавший участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной России, признался, что хотел бы еще немного отдохнуть перед возвращением в расположение петербургского клуба.
- Тренировочный процесс очень интересный, все упражнения нацелены на работу с мячом, - цитирует Кузяева официальный сайт "Зенита". - После чемпионата мира у всех сборников действительно эмоциональный подъем, тем лучше для нас. Конечно, хотелось еще немного отдохнуть, на солнышке позагорать, но раз тренерский штаб так решил, то нужно выполнять указания. В принципе, это небольшая проблема.
Кузяев принял участие в сегодняшнем контрольном матче против "Дженоа" (3:2) и забил победный гол.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-17-daler-kuzyaev-ochen-rad-chto-udalos-zabit-tem-bolee-my-pobedili.htm