"Хотелось еще немного отдохнуть". Кузяев - о возвращении из сборной России в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, принимавший участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной России, признался, что хотел бы еще немного отдохнуть перед возвращением в расположение петербургского клуба.

- Тренировочный процесс очень интересный, все упражнения нацелены на работу с мячом, - цитирует Кузяева официальный сайт "Зенита". - После чемпионата мира у всех сборников действительно эмоциональный подъем, тем лучше для нас. Конечно, хотелось еще немного отдохнуть, на солнышке позагорать, но раз тренерский штаб так решил, то нужно выполнять указания. В принципе, это небольшая проблема.

Кузяев принял участие в сегодняшнем контрольном матче против "Дженоа" (3:2) и забил победный гол.

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