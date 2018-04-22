"Хотел поменять не Горбатенко, а судью". Божович - о работе арбитра игры с "Зенитом"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович похвалил команду за игру 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:3). Туляки избежали поражения в конце встречи в меньшинстве.
– С "Зенитом" тяжело играть в равных составах, а в меньшинстве – еще сложнее. Но ребята молодцы, хорошо бегали, не чувствовалось, что у нас на игрока меньше. В конце игры создавали очень хорошие моменты, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Божович. – Стоило ли заменить Горбатенко, чтобы он не получил второго предупреждения? Чтобы избежать второго предупреждения, нужно было поменять судью, а не Горбатенко. Я бы хотел поменять судью, но не мог этого сделать. Претензии? Нет никаких претензий к судейству. Обращались к боковому арбитру по игровым эпизодам. Претензий нет.
У нас были хорошие моменты в первом тайме, мы могли вести 3:1, 4:1, поэтому можно сказать, что потеряли очки. Но потом проигрывали, так что думаю, что все равно заработали очко.
Tribunal ZE
Это Божовичу повезло с судьёй, видать заряжен тоже был от Московских клубов был против Зенита и не удалил ещё в первом тайме игрока Арсенала.
17:02
kot Begemot
Это Божовича надо гнать метлой. Потому что как тренер он из себя не представляет абсолютно ничего. Бездарный гастарбайтер, приехавший срубить бабла. Помню, как он с позором бежал из Амкара, после "блестящего" сезона, когда Амкар купил у соперников 15 очков. Но наступило время расчета...
16:51
gong
баламошка +++
16:32
el0le
этого Горбатенко ещё в первом тайме надо было удалять
16:31
werder63
Божович, ты хороший коуч, но с Горбатенкой ты откровенно лажанулся!
16:25
эстонский армеец
Божович сам "лопухнулся" - судья с удалением не при чём.
16:22
waleriy
Таких судей на ... И в музей.
16:18
баламошка
Норм троллит) С юмором у Графа всё в порядке)
16:15
Vladimir Semenovich
А я с Божовичем согласен, ведь это тот самый Москалев, который в прошлом году уничтожил в Питере Ростов, удалив Гацкана и поставив пенальти в ворота Ростова. Поэтому репутация у этого судьишки очень и очень гнилая, всегда помогает Зениту, историю помнить надо и от Москалева надо ждать всегда подлости.
16:14
old grumbler
за такую игру не судью надо менять, а игрока гнать из футбола напрочь, он костолом и должен был ещё в первом тайме покинуть поле за опасную игру!!!!
16:13
DENsid
Ну Божовичу жаловаться на судью не стоит, Горбатенко надо было удалять ещё в первом тайме !
16:07