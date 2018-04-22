16:02 | Футбол — РФПЛ

"Хотел поменять не Горбатенко, а судью". Божович - о работе арбитра игры с "Зенитом"

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Главный тренер "Арсенала"  Миодраг Божович похвалил команду за игру 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:3). Туляки избежали поражения в конце встречи в меньшинстве.

– С "Зенитом" тяжело играть в равных составах, а в меньшинстве – еще сложнее. Но ребята молодцы, хорошо бегали, не чувствовалось, что у нас на игрока меньше. В конце игры создавали очень хорошие моменты, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Божович. – Стоило ли заменить Горбатенко, чтобы он не получил второго предупреждения? Чтобы избежать второго предупреждения, нужно было поменять судью, а не Горбатенко. Я бы хотел поменять судью, но не мог этого сделать. Претензии? Нет никаких претензий к судейству. Обращались к боковому арбитру по игровым эпизодам. Претензий нет.

У нас были хорошие моменты в первом тайме, мы могли вести 3:1, 4:1, поэтому можно сказать, что потеряли очки. Но потом проигрывали, так что думаю, что все равно заработали очко.

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Tribunal ZE

Это Божовичу повезло с судьёй, видать заряжен тоже был от Московских клубов был против Зенита и не удалил ещё в первом тайме игрока Арсенала.

17:02

kot Begemot

Это Божовича надо гнать метлой. Потому что как тренер он из себя не представляет абсолютно ничего. Бездарный гастарбайтер, приехавший срубить бабла. Помню, как он с позором бежал из Амкара, после "блестящего" сезона, когда Амкар купил у соперников 15 очков. Но наступило время расчета...

16:51

gong

баламошка +++

16:32

el0le

этого Горбатенко ещё в первом тайме надо было удалять

16:31

werder63

Божович, ты хороший коуч, но с Горбатенкой ты откровенно лажанулся!

16:25

эстонский армеец

Божович сам "лопухнулся" - судья с удалением не при чём.

16:22

waleriy

Таких судей на ... И в музей.

16:18

баламошка

Норм троллит) С юмором у Графа всё в порядке)

16:15

Vladimir Semenovich

А я с Божовичем согласен, ведь это тот самый Москалев, который в прошлом году уничтожил в Питере Ростов, удалив Гацкана и поставив пенальти в ворота Ростова. Поэтому репутация у этого судьишки очень и очень гнилая, всегда помогает Зениту, историю помнить надо и от Москалева надо ждать всегда подлости.

16:14

old grumbler

за такую игру не судью надо менять, а игрока гнать из футбола напрочь, он костолом и должен был ещё в первом тайме покинуть поле за опасную игру!!!!

16:13

DENsid

Ну Божовичу жаловаться на судью не стоит, Горбатенко надо было удалять ещё в первом тайме !

16:07

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