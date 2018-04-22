"Хотел поменять не Горбатенко, а судью". Божович - о работе арбитра игры с "Зенитом"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович похвалил команду за игру 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:3). Туляки избежали поражения в конце встречи в меньшинстве.

– С "Зенитом" тяжело играть в равных составах, а в меньшинстве – еще сложнее. Но ребята молодцы, хорошо бегали, не чувствовалось, что у нас на игрока меньше. В конце игры создавали очень хорошие моменты, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Божович. – Стоило ли заменить Горбатенко, чтобы он не получил второго предупреждения? Чтобы избежать второго предупреждения, нужно было поменять судью, а не Горбатенко. Я бы хотел поменять судью, но не мог этого сделать. Претензии? Нет никаких претензий к судейству. Обращались к боковому арбитру по игровым эпизодам. Претензий нет.

У нас были хорошие моменты в первом тайме, мы могли вести 3:1, 4:1, поэтому можно сказать, что потеряли очки. Но потом проигрывали, так что думаю, что все равно заработали очко.