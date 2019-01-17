"Хоть теперь начал забивать". Карпин поздравил Савина с предстоящим пополнением в семье

Бывший футболист Евгений Савин поделился тем, что скоро станет отцом. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин иронично поздравил его с этим событием.

- Наконец-то могу назвать себя забивным форвардом, - написал Савин под постом в Инстаграме.

- Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать, - написал в комментариях Карпин.

На что Савин ответил: - Пора забирать меня в Ростов. Готов исландский паспорт взять.

- Да не, Жень, в РПЛ вратари не как наши Даши, которые все запускают, - написал Карпин.

В своей профессиональной карьере Савин выступал за "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Урал", "Арсенал", "Луч" и "Тюмень". Савин - победитель Второго дивизиона, обладатель Кубка ФНЛ.

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