"Хоть бы ковер свой постелили". Болельщики ЦСКА возмущены катком у арены "Ростова"

Болельщики ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) организацией выхода с арены донской команды. После игры на дорожках, ведущих к стадиону, образовался гололед. Фанатам армейцев пришлось использовать дорожку как каток.
"А вот как мы выезжали с Ростов Арены. Позор "Ростову". Хоть бы ковер свой постелили многие просто упали там. Спонсор матча - Травмпункт Россельмаша", - написал в Твиттере один из болельщиков ЦСКА, приложив видео спуска с "Ростов Арены".
А вот как мы выезжали с Ростов Арены. Позор @rostovfc хоть бы ковёр свой постелили 🤣🙈 многие просто упали там. Спонсор матча - Травмпункт Россельмаша pic.twitter.com/HHNEi45TD9– Evgeny 🐎♥️💙🇷🇺 (@eso4600) 2 декабря 2018 г.
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