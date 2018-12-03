"Хоть бы ковер свой постелили". Болельщики ЦСКА возмущены катком у арены "Ростова"

Болельщики ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) организацией выхода с арены донской команды. После игры на дорожках, ведущих к стадиону, образовался гололед. Фанатам армейцев пришлось использовать дорожку как каток.

"А вот как мы выезжали с Ростов Арены. Позор "Ростову". Хоть бы ковер свой постелили многие просто упали там. Спонсор матча - Травмпункт Россельмаша", - написал в Твиттере один из болельщиков ЦСКА, приложив видео спуска с "Ростов Арены".